Обзавидуешься! Смотри, какую роскошную виллу построили эстонцы на Бали

По словам перебравшихся в Австралию эстонцев, все началось со страны Оз (так сами австралийцы называют свой край), где молодые люди подумали о том, чтобы посетить Бали. Поездка все-таки состоялась и вот уже на протяжении многих лет остров ялвяется их излюбленным местом. Когда стало ясно, что на их любви к райскому месту можно построить бизнес, они взялись за работу. Итогом этой работы стала Barefoot Bali Villa — уникальное место, где скандинавский скандинавский стиль сочетается с деталями и материалами, характерными для Бали.