«По виду месяц пятый»: новые подробности беременности Светланы Ходченковой

Напомним, что ранее Светлана состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. Актеры познакомились 15 лет назад на съемках сериала «Тихий московский дворик», где играли супругов. В итоге они начали встречаться и вне съемочной площадки, а потом поженились. В 2011 году их брак распался: они со скандалом развелись. Якобы Яглыч ревновал Светлану и завидовал ее успеху в кино. По словам окружения, Владимир ставил Светлане условие, чтобы в фильмах у нее не было никаких любовных сцен с другими актерами, а раздеваться перед камерами он ей не разрешал.