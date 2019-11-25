«По виду месяц пятый»: новые подробности беременности Светланы Ходченковой

В Сети уже второй месяц обсуждают интересное положение популярной актрисы. По некоторым данным, Светлана Ходченкова находится уже на пятом месяце, пишет «Стархит».
Светлану несколько раз замечали рядом с Семеном Слепаковым. Юморист и актриса не отходили друг от друга на мероприятии «Человек года» этой осенью. По слухам, отношения звезд начались во время съемок сериала «Домашний арест».
Весной 2019 года в Cети также появлялась информация о том, что Семен Слепаков развелся с супругой Кариной. Правда, потом пара появилась вместе на одном из мероприятий, тем самым опровергнув слухи.
О личной жизни Ходченкова предпочитает не рассказывать, а в социальной сети публикует чаще всего снимки с официальных мероприятий. На открытии бутика известной марки звезда появилась в черном платье, которое открывало ее стройные плечи. Правда, на уровне талии наряд был декорирован складками из плотной ткани.
Напомним, что ранее Светлана состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. Актеры познакомились 15 лет назад на съемках сериала «Тихий московский дворик», где играли супругов. В итоге они начали встречаться и вне съемочной площадки, а потом поженились. В 2011 году их брак распался: они со скандалом развелись. Якобы Яглыч ревновал Светлану и завидовал ее успеху в кино. По словам окружения, Владимир ставил Светлане условие, чтобы в фильмах у нее не было никаких любовных сцен с другими актерами, а раздеваться перед камерами он ей не разрешал.
После развода актриса начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. Спустя четыре года отношений он даже сделал Ходченковой предложение прямо на сцене театра после спектакля «История любви. Комедия ошибок». Она согласилась, но потом сбежала из-под венца. В 2018-м Георгий и Светлана попробовали снова сойтись, но у них ничего не вышло. В 2019-м они окончательно расстались. «Света серьезно подходит к выбору спутника жизни. Она самодостаточная, сильная, ей рядом нужен уверенный и любящий мужчина. Пока она одна, много работает», — говорили друзья Ходченковой.