Эксклюзив! Мы посетили «УЕ!БАР» в Петербурге: каково это, когда официанты тебя посылают на три буквы и унижают

Согласитесь, иногда хочется испытать острых ощущений и побывать в новой для себя ситуации, когда ты совершенно не знаешь, чего ждать от этого вечера. Около пяти минут искали этот бар, а потом еще столько же решались зайти внутрь. А вдруг там будет совсем жестко и неприятно? Но после пятиминутных колебаний открыли дверь и оказались совершенно в другом мире, мире пошлости, хамства и унижений, и это за ваши деньги! Именно так, официанты и бармены здесь получают деньги за то, что дерзят вам, а вы платите в том числе и за острые ощущения.

ФОТО: limon.ee

Как попасть?

Находится это местечко в подвальном помещении в центре Санкт-Петербурга, адрес: улица Восстаниця, 12, это в 7 минутах ходьбы от метро Площадь Восстания. Навигатор Google почему-то настойчиво уводит нас с улицы Восстания на улицу Жуковского, 28. Будьте внимательны, у бара есть вывеска, ищите ее, бар находится именно на улице Восстания, никуда сворачивать не надо.

Так ли всё страшно?

Перед входом в бар вы можете ознакомиться с правилами заведения и принять взвешенное решение. Если вы уже осмелились потянуть дверь на себя и зайти внутрь, у вас еще будет шанс отказаться от этой затеи. На входе вас встречает дружелюбный охранник, который коротко рассказывает о концепции заведения, сообщает, что оплата только наличными или банковским переводом, а также просит ничему не удивляться и не пугаться. Это такая концепция заведения. И уже после того, как вы спуститесь вниз по лестнице, хамство, скорее всего, начнется сразу, если вас вообще заметят.

ФОТО: limon.ee

Что дальше?

Вы попадаете в темное небольшое помещение, напоминающее обычную пивнушку. Не удивляйтесь, если первое время вас вообще здесь не будут замечать и диалог придется начать вам. Здесь же отвратительное обслуживание. Но на некоторых клиентов злые официанты-комики набрасываются сразу с вопросами, мол, кто вы и зачем сюда «приперлись». Когда вы, наконец, найдете свободные места, появится минутка, чтобы рассмотреть интерьер. Для того, чтобы посещение этого места стало для вас приятным сюрпризом, фотки из бара мы публиковать не будем. Скажем лишь, что внутри на стенах нарисованы пенисы, а коктейли называются очень пошло - «В попу раз» и всё в таком духе. В туалет можно попасть по вывеске «Ж.па».

ФОТО: limon.ee

Можно ли хамить в ответ?

В баре в основном мужские компании, смелых девушек не так и много, в зале во время нашего присутствия было около 20 мужчин и 2 женщин. В зале работало три официанта и несколько барменов. Если кто-то приходит один, то его не только высмеивают, но и подбадривают. Говорят, что все вокруг дураки - не стоит обращать внимания. Также можно попросить официанта рассказать пошлый или не пошлый анекдот. Скучно здесь не будет ни в одиночестве, ни в большой компании.

«Тебе бы, боров, бифштекс, а не сырные палочки. А коктейль ты чего такой бабский взял, смотри, чтобы у тебя кое-что потом не отвалилось!» - это лишь малая часть шуток, которые сказали нам.

Но не стоит молчать, можно хамить официанту в ответ или возмутиться, почему перчатки для еды тебе бросили в лицо и чуть не облили коктейлем. Также не обязательно оставлять чаевые, хотя работники бара всячески будут просить их и хамить, если вы не оставляете ни копейки.

Меню

Средняя цена коктейлей здесь - 300 рублей (около 4 евро). Из еды есть и гамбургеры, и мидии, и креветки, и картошка фри, и сырные палочки, чесночные хлебцы и еще несколько различных вариантов. Цены чуть выше, чем в классических ресторанах и барах Санкт-Петербурга.

Средний чек здесь от 1000 (14 евро) до 3000 рублей (40 евро) на человека.