Константин и Софья Эрнст снова станут родителями

Генеральный директор Первого канала и его супруга редко делятся подробностями личной жизни и дают интервью. «Мы оба люди закрытые. Муж — вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа», — призналась актриса в недавнем интервью журналу Tatler.

Даже имена дочерей 58-летний Константин и 31-летняя Софья хранили в тайне два года. Только сейчас стало известно, что девочек назвали Эрика и Кира. А также... что в следующем году у них появится братик или сестренка — актриса находится на втором триместре беременности. «Конечно, Софья очень рада. Она уже опытная: следит за питанием, чтобы не набрать лишний вес и потом быстро вернуться в форму», — рассказали «СтарХиту» в окружении звезд.