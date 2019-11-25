Как вести себя при экстренной посадке самолета: главные правила

В последнее время участились случаи чрезвычайных происшествий с пассажирскими самолетами. Если вы часто летаете, вам следует помнить, что для всех экстренных случаев на борту разработаны четкие инструкции. Эти правила просты, но и их соблюдение поможет сохранить жизнь. Итак, как же нужно вести себя во время экстренной посадки?

Первое – вам нужно освободить проходы и привести спинки кресел в вертикальное положение.

Далее необходимо снять очки, зубные протезы, вынуть из внутренних карманов острые предметы. Обувь на высоких каблуках следует снять, ослабить галстук и расстегнуть воротник.

Затем нужно застегнуть и туго затянуть привязные ремни. После этого положить на колени мягкие вещи для защиты головы и тела.

Действовать необходимо строго по командам бортпроводников. Услышав: "Внимание, посадка!", пассажир должен наклониться вперед, голову закрыть мягкими вещами и положить ее на руки. Оставаться в такой позе нужно до полной остановки самолета.

После остановки самолета, опять же по команде экипажа, всем пассажирам нужно расстегнуть ремни и покинуть самолет через ближайший аварийный выход.