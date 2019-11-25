Есть, чем похвастаться: 21-летняя эстонская красотка показала свои прелести
Молодая эстонская певица, которая сейчас живает и работает в США, ненадолго вернулась на родину и сразу отправилась на Сааремаа.
В социальных сетях девушка поделилась снимком, сделанным во время ужина в ресторане отеля Georg Ots Spa Hotel. Красавица позирует в красном мини-платье с бокалом вина.
Очевидно, и такую на первый взгляд неудобную позу Колк также приняла для того, чтобы в очередной раз похвастаться своими стройными ногами. В Instagram девушки нередко можно встретить кадры, на которых она позирует так, чтобы все внимание было привлечено к ее длинным ногам.