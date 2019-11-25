Пн, 25.11.2019
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Есть, чем похвастаться: 21-летняя эстонская красотка показала свои прелести
ФОТО!

Elisa Kolk.

ФОТО: Instagram

Молодая эстонская певица, которая сейчас живает и работает в США, ненадолго вернулась на родину и сразу отправилась на Сааремаа. 

В социальных сетях девушка поделилась снимком, сделанным во время ужина в ресторане отеля Georg Ots Spa Hotel. Красавица позирует в красном мини-платье с бокалом вина.

Очевидно, и такую на первый взгляд неудобную позу Колк также приняла для того, чтобы в очередной раз похвастаться своими стройными ногами. В Instagram девушки нередко можно встретить кадры, на которых она позирует так, чтобы все внимание было привлечено к ее длинным ногам.

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Feelin myself🧚‍♀️

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wheeeeee🌺

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Hello💃🏻

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