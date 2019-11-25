В Таллинне покажут спектакль на льду «Щелкунчик и повелитель тьмы», выигрывайте билеты!

Традиционно все театральные и ледовые постановки «Щелкунчика» зрители привыкли воспринимать в классическом виде волшебной новогодней сказки, где добро побеждает зло. Однако по задумке автора в произведении лежит глубокий философский замысел, эта история полна мистики. Гофман пытался поднять такие сложные вопросы, как: борьба человека с самим собой, муки внутренних переживаний, сила воли личности, ее познание, отношения человека и общества, моральные, душевные ценности вне зависимости от внешней оболочки.

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Мистический, фантастический замысел ледового спектакля «Щелкунчик и повелитель тьмы» будет раскрыт через основные элементы: классическая музыка Чайковского в современной обработке, новейшие спец-эффекты, оригинальные, яркие костюмы и маски актеров, а также видео-декорации, благодаря которым каждый зритель сможет ощутить себя частью происходящего. Лед придаст постановке присущую ему эмоциональность, скорость, объем пространства и энергетику, а в основу ляжет блестящая игра актеров ледового жанра. Сочетание самого красивого вида спорта и эмоциональной, актерской игры оставит неповторимое впечатление в сердцах каждого зрителя.

Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Piletilevi. Также билеты можно выиграть на портале Limon.ee.