Как гарантировано получить место у окна в самолете

Иногда путешественники предварительно выбирают место в самолете у окна, доплачивают за него, а в итоге оказываются сидящими у стенки между иллюминаторами. Эксперты объясняют, что это пространство авиаконструкторы используют, чтобы провести коммуникации системы кондиционирования салона. Однако издание The Points Guy нашло способ, как определить подобные места в момент бронирования авиабилета, передает Сегодня.

Специалисты советуют загрузить на смартфон специальный онлайн-сервис SeatGuru. Там можно найти подробную раскладку мест большинства типов самолетов, используемых в более 130 авиакомпаниях. В частности, на сайте есть точные данные таких перевозчиков, как Ryanair, SAS, Turkish Airlines, British Airways, Emirates, easyJet, Finnair, KLM и Lufthansa. Помимо отображения стандартной информации, такой как количество мест, их ширина, расстояние между рядами и угол наклона, путешественники на сайте могут также ознакомиться с проблемными сидениями.