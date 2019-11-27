Есть ли у вас экстрасенсорные способности: определяем по дате рождения

Узнать о собственных экстрасенсорных способностях, даже если они не проявляются, может каждый. С помощью нумерологического расчета проще понять, какой дар был дан при рождении, и как им научиться пользоваться.
Каждый человек обладает определенными способностями, и чаще всего это развитая интуиция. Немногие знают, что шестое чувство важно тренировать, чтобы пользоваться им в полной мере. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о скрытых способностях с помощью нумерологии. Для этого цифры даты рождения складывают, чтобы получилось число от 1 до 9.
К примеру, дата рождения будет такой: 01.02.1986.
Все цифры складывают: 1+2+1+9+8+6= 27=2+7=9.
Ниже представлено толкование, с помощью которого каждый узнает о том, есть ли у него экстрасенсорные способности.
Единица. Это число говорит об умении управлять и даже манипулировать людьми. Единиц отличает талант гипнотизеров, способных вести за собой, а также умение постигать магию. Заговоры, привороты, ритуалы — все это дается Единицам с легкостью из-за умения управлять словом.
Тройка. Троек отличает умение материализовать мысли. В их силах притянуть желаемое, придав словам определенную окраску и сформировав мысленный посыл. Им важно учиться управлять собой, чтобы в эмоциональном порыве случайно не наслать порчу на кого-либо и даже на себя. Этот дар важно использовать лишь для созидания.
Четверка. Четверок отличает умение блокировать любой негатив извне. Эти люди обладают сильным энергетическим полем, и если они начнут развивать свой дар, то смогут поставить сильную защиту не только на себя, но и на окружение, а также научатся быстро определять наличие негативных программ.
Пятерка. Экстрасенсорные способности людей-пятерок простираются в области предсказания. На интуитивном уровне эти люди могут понять, какие события произойдут в ближайшее время, чтобы обезопасить себя в случае неприятностей.
Шестерка. Рожденные под этим числом с легкостью считывают информацию окружения и могут с точностью сказать о том, чем заняты мысли людей. Этот дар можно использовать себе во благо, если развивать талант, пользоваться им с умом и не в корыстных целях.
Семерка. Семеркам при рождении были даны способности к ясновидению. Чаще всего будущее раскрывается перед ними в вещих снах. Осознанные сновидения — особенность семерок, которые могут не только управлять видениями, но и проникать в чужие сны.
Девятка. Девятки могут проникать в потусторонний мир, общаться с душами умерших и даже призывать определенные сущности. В их силах передавать наказы тех, кто ушел за грань, а также призывать усопших на защиту Рода.