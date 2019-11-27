Есть ли у вас экстрасенсорные способности: определяем по дате рождения

Каждый человек обладает определенными способностями, и чаще всего это развитая интуиция. Немногие знают, что шестое чувство важно тренировать, чтобы пользоваться им в полной мере. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о скрытых способностях с помощью нумерологии. Для этого цифры даты рождения складывают, чтобы получилось число от 1 до 9.

К примеру, дата рождения будет такой: 01.02.1986.

Все цифры складывают: 1+2+1+9+8+6= 27=2+7=9.

Ниже представлено толкование, с помощью которого каждый узнает о том, есть ли у него экстрасенсорные способности.

Единица. Это число говорит об умении управлять и даже манипулировать людьми. Единиц отличает талант гипнотизеров, способных вести за собой, а также умение постигать магию. Заговоры, привороты, ритуалы — все это дается Единицам с легкостью из-за умения управлять словом.

Двойка. Люди этого числа обладают способностью исцелять. Даже тем, кто не развивает свой дар и не подозревает о нем, удается справиться с головными болями простыми прикосновениями. Двойкам важно развивать свой талант, но и не забывать о том, что затраченную энергию нужно восполнять, сделав себе дома Люди этого числа обладают способностью исцелять. Даже тем, кто не развивает свой дар и не подозревает о нем, удается справиться с головными болями простыми прикосновениями. Двойкам важно развивать свой талант, но и не забывать о том, что затраченную энергию нужно восполнять, сделав себе дома место силы

Тройка. Троек отличает умение материализовать мысли. В их силах притянуть желаемое, придав словам определенную окраску и сформировав мысленный посыл. Им важно учиться управлять собой, чтобы в эмоциональном порыве случайно не наслать порчу на кого-либо и даже на себя. Этот дар важно использовать лишь для созидания.

Четверка. Четверок отличает умение блокировать любой негатив извне. Эти люди обладают сильным энергетическим полем, и если они начнут развивать свой дар, то смогут поставить сильную защиту не только на себя, но и на окружение, а также научатся быстро определять наличие негативных программ.

Пятерка. Экстрасенсорные способности людей-пятерок простираются в области предсказания. На интуитивном уровне эти люди могут понять, какие события произойдут в ближайшее время, чтобы обезопасить себя в случае неприятностей.

Шестерка. Рожденные под этим числом с легкостью считывают информацию окружения и могут с точностью сказать о том, чем заняты мысли людей. Этот дар можно использовать себе во благо, если развивать талант, пользоваться им с умом и не в корыстных целях.

Семерка. Семеркам при рождении были даны способности к ясновидению. Чаще всего будущее раскрывается перед ними в вещих снах. Осознанные сновидения — особенность семерок, которые могут не только управлять видениями, но и проникать в чужие сны.

Восьмерка. Восьмерки могут похвалиться ментальной магией — чтением мыслей, в том числе и на расстоянии. Благодаря такому дару их сложно обмануть, ведь даже тем, кто не осознает своего таланта, проще простого раскусить ложь.