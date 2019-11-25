Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Наследник 58-летней актрисы принял решение избавиться от наколок на лице в одной из московских клиник. Однако после первого сеанса Дениса ожидало осуждение бывших единомышленников. «Сначала ему начали писать угрозы в Instagram, а потом такие же татуированные и вовсе подкараулили его недалеко от дома. Обступили, кричали, что он предает семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки! Слово за слово, конечно, с агрессивной толпой мирный разговор у Дена не сложился. Досталось ему порядком, глаз заплыл, надеется, что нет сотрясения мозга», — рассказывают «СтарХиту» в окружении парня.

Сейчас Денис восстанавливается после нападения. Он намерен и дальше удалять рисунки с лица. По словам друзей, в последнее время жизнь наследника Яковлевой наладилась: он даже встретил новую любовь.

«Его девушку зовут Анастасия. Ребята вместе уже несколько месяцев», — продолжают друзья сына актрисы.

Сам Шальных не афиширует личную жизнь и никак не реагирует на провокации со стороны недоброжелателей. Напомним, что ранее Денис был женат на выпускнице Института журналистики Виктории Мельниковой. Влюбленные тайно расписались в 2017-го, но в январе этого года стало известно, что они разводятся. Причиной расставания оказались измены и разногласия.

«Сначала все было прекрасно, разделяли увлечения друг друга. Ден пробовал себя в разных направлениях — поработал воспитателем в детском лагере, дебютировал на сцене театра, снял клип на собственную песню. Жена всем этим тоже активно интересовалась, поддерживала. Но потом начались ссоры. Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания, и вот к чему это все привело», — рассказывали друзья пары.

После развода Денис недолго оставался один: друзья рассказывали, что он почти сразу начал заглядываться на других девушек. Сейчас же наследник Яковлевой счастлив рядом с очередной избранницей.