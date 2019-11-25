Названы пять главных симптомов недостатка витамина D

Врачи назвали главные признаки частой проблемы зимой — недостатка витамина D. Статью об этом опубликовал журнал Focus.

На дефицит витамина могут указывать боли в конечностях и костях, малоподвижность суставов утром, избыточный вес, сильное потоотделение на голове, проблемы с кишечником и депрессия.

Профессор медицины, физиологии и биофизики Медицинского центра в Бостонском университете Майкл Ф. Холика рассказал, что для получения организмом необходимого количества витамина D нужно находиться на солнце примерно 15–20 минут в день.