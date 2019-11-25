Пн, 25.11.2019
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Названы пять главных симптомов недостатка витамина D

Солнце. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

При дефиците этого витамина возрастает риск возникновения остеопороза, диабета второго типа, а также повышенного давления.

Врачи назвали главные признаки частой проблемы зимой — недостатка витамина D. Статью об этом опубликовал журнал Focus.

На дефицит витамина могут указывать боли в конечностях и костях, малоподвижность суставов утром, избыточный вес, сильное потоотделение на голове, проблемы с кишечником и депрессия.

Профессор медицины, физиологии и биофизики Медицинского центра в Бостонском университете Майкл Ф. Холика рассказал, что для получения организмом необходимого количества витамина D нужно находиться на солнце примерно 15–20 минут в день.

При дефиците витамина возрастает риск возникновения остеопороза, диабета второго типа, а также повышенного давления. В то же время нехватка может появиться даже при употреблении продуктов с витамином D, поскольку его самым важным источником является солнечный свет.

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