Как устроен секретный поезд Путина и Медведева

Когда ты пытаешься что-то разузнать о спецпоезде, на котором недавно проехался по Сибири премьер Дмитрий Медведев, на тебя смотрят как на умалишенную. Будто ты решила выведать страшную военную тайну, пишет kp.ru.
Поезд, предназначенный для первых лиц страны, охраняет Федеральная служба охраны (ФСО), а иметь проблемы с этой структурой никто не желает. И все-таки корреспонденту «Комсомолки» удалось узнать интересные подробности о секретном составе.
На платформе не отличишь от обычного скорого
Ездить на спецпоезде имеют право только президент и премьер. Ни министры, ни олигархи, ни даже любительница железнодорожных путешествий Алла Пугачева ни за какие деньги взять «напрокат» этот поезд не могут. Поезд находится в совместном ведении Управделами президента и РЖД.
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