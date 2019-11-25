Как устроен секретный поезд Путина и Медведева

Поезд, предназначенный для первых лиц страны, охраняет Федеральная служба охраны (ФСО), а иметь проблемы с этой структурой никто не желает. И все-таки корреспонденту «Комсомолки» удалось узнать интересные подробности о секретном составе.

Ездить на спецпоезде имеют право только президент и премьер. Ни министры, ни олигархи, ни даже любительница железнодорожных путешествий Алла Пугачева ни за какие деньги взять «напрокат» этот поезд не могут. Поезд находится в совместном ведении Управделами президента и РЖД.