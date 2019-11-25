Певица Наталья Ветлицкая рассказала, как ее пытались убить мужья

«Смеяна кто-то ранил в прошлых отношениях, поэтому тот стал так себя вести», - считает Ветлицкая. По ее словам, в его обычае было прийти к родителям жены с пистолетом. Он заявлял, что их дочь должна идти с ним, иначе он выстрелит. А когда Ветлицкая ушла от мужа, тот пригрозил убить ее. Либо со мной, либо умри - примерно так говорил Смеян и смог нанести жене раны, следы от которых остались до сих пор.

«Это был ад. Это было невыносимо страшно. Когда все это произошло, он сказал: «Ну, если ты со мной жить не хочешь, я тебя убью». Ты типа не доставайся никому. Он повалил меня на пол, сел сверху и начал душить. У меня даже следы остались, я их просто гримирую. Я орала, орала. Это была ночь, никто не шелохнулся. Он меня хотел зарезать. Я простила. У меня не было мести или злобы. Он потом мне много лет в кошмарах снился, что нападает, что убивает меня. Даже спустя 20 лет это было», - рассказала звезда в эфире.

Напомним, что в 2000-е Ветлицкая уехала из России и вернулась в страну из Испании недавно. На съемках программы, вспоминая прошлое, артистка даже расплакалась. По ее словам, она чувствует себя очень несчастной, но почему, объяснить не смогла.

Помимо Смеяна, Ветлицкая была «девятидневной женой» певца Жени Белоусова. Их брак продлился всего неделю (плюс четыре дня для развода).

Однако подробнее всего она рассказала о своем романе с Дмитрием Маликовым.

«У нас была абсолютно взаимная любовь, мы были влюблены друг в друга до безумия. Романтика, настоящие чувства. Но я — не Димин вариант жены. Изначально было понятно, что Диме нужна другая женщина», — рассказала певица на передаче.

«Один раз я по башке Маликова дала каблуком. Вот такая я была огненная. — За что? — Ну, за дело, за что, что, просто так, что ль, дают по башке каблуком», — объяснила она.

При этом певица уточнила, что тоже была бита, причем одним из богатейших людей мира, которого она не называет по имени.

«Это был очень опасный, очень тяжелый человек. Он мне очень много лет в кошмарах снился. Что он нападает, убивает меня. Этот человек приходил к моим родителям с пистолетом, наставлял на них и говорил: или она идет со мной, или я вас сейчас тут пристрелю. Один раз он меня чуть не убил. Но произошло чудо… Мне страшно об этом вспоминать», — раскрыла секреты Наталья.

У Ветлицкой есть дочь Ульяна, которой исполнилось 15 лет, но хорошей мамой она себя не считает.

«Может быть, я не такая как все женщины, может быть, я неправильная. Я детей не хотела. Мне казалось, что это дикая ответственность и это адски обременительно. Дети — это жесть, конечно, просто это испытание такое конкретное. Но после рождения вся твоя жизнь меняется, ты уже себе не принадлежишь себе, ты сходишь с ума, ты боишься каждую секунду, не дай Бог с ней что-то случится. Но мне рождение ребенка счастье не принесло», - рассказывает она.

А подытожила беседу с Малаховым артистка рассказом о пластике.

«Меня уже ничем не испугаешь и не удивишь. При этом я не разучилась восхищаться и удивляться жизни. Я себя очень уважаю и люблю», — заявила Наталья.