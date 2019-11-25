Пауль Нейцов рассказал, как чувствует себя после расставания с Сильвией Ильвес

Музыканты Павел Нейцов (25) и Сильвия Ильвес (27) объявили в начале ноября, что их совместная музыкальность привела к романтическим отношениям, а через две недели Ильвес поставила точку в этих отношениях. Теперь Пауль Нейцов рассказал Elu24, чего не хватало их любви, которая так быстро закончилась.
Сильвия самостоятельно приняла решение завершить отношения, о чем и рассказала в Instagram в пятницу. Нейцову пришлось отвечать на вопросы подписчиков, и самым главным был вопрос - почему?Например, его спросили, как он узнал о решении Ильвес, обсуждала ли пара раньше возможность расставания, как Пауль переживает случившееся.
Пауль говорит, что у него еще несколько концертов в этом году, и он сможет спокойно отдохнуть после выступлений. В 2020 году Ильвес и Нейцов уже в январе выступают вместе, летом у них также много концертов. Нейцов увереят, что сейчас «сконцентрирован только на музыке, а остальное пусть идет так, как идет».
В то же время музыкант, который не был зарегистрирован в Tinder, очень открыто рассказывает об ожидании новых отношений. «Я еще не в Tinder, думаю об этом. Конечно, я открыт для новых знакомств, готов делиться своим номером телефона со всеми молодыми девушками, я свободен. Нет проблем».