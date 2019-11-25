Пауль Нейцов рассказал, как чувствует себя после расставания с Сильвией Ильвес

Их отношения продлились менее месяца, но музыканты продолжают выступать вместе, и признаются, что в этом проблемы не видят.

Сильвия самостоятельно приняла решение завершить отношения, о чем и рассказала в Instagram в пятницу. Нейцову пришлось отвечать на вопросы подписчиков, и самым главным был вопрос - почему?Например, его спросили, как он узнал о решении Ильвес, обсуждала ли пара раньше возможность расставания, как Пауль переживает случившееся.

Пауль говорит, что у него еще несколько концертов в этом году, и он сможет спокойно отдохнуть после выступлений. В 2020 году Ильвес и Нейцов уже в январе выступают вместе, летом у них также много концертов. Нейцов увереят, что сейчас «сконцентрирован только на музыке, а остальное пусть идет так, как идет».