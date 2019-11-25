Мужчины, завидуйте! Смотрите, какой мотоцикл у эстонской звезды мотоспорта Анастасии Коваленко
Прекрасная Анастасия Коваленко поделилась со своими фанатами в Facebook отличной новостью. Об этом чуть позже, предлагаем сначала взглянуть на ее красный мотоцикл.
Посмотрели? Теперь ближе к новости! Уже какой год подряд в ноябре Эстонская федерация мотоциклетного спорта в честь завершения сезона провела торжественное мероприятие, на котором были награждены обладатели медалей и кубков завершившегося сезона, объявлены лучшие спортсмены и клубы года, а также была выражена благодарность фирмам и лицам, которые подставили свое плечо мотоспорту Эстонии.
Лучшей мотогонщицей года выбрали Анастасию Коваленко, этой новостью красавица тут же поделилась со своими подписчиками.