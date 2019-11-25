Связанная с Таллинном порноактриса рассказала, как сложно зарабатывать на хлеб сексом

Элин из Дюссельдорфа часто по работе путешествует по Европе и часто живет в Таллинне. «Я люблю архитектуру и природу в Эстонии», - написала порнозвезда на одном из сайтов для взрослых.

Несмотря на снимок, где Элин позирует в оранжевом трико, которое почти ничего не прикрывает, текст послания этой молодой женщины весьма серьезный. У нее проблемы с психикой и низкая самооценка, именно поэтому она периодически пропадает из кадра. «Извините, что периодически исчезаю, но я же возвращаюсь назад!» - подписала порноактриса снимок.

Красавица признается, что в порнобизнесе всё сложно, ради съемок и гонораров она идет на большие жертвы: в первую очередь страдает здоровье, а также мало времени на отдых и учебу. «Мне кажется, что никого не волнует, что я делаю, все просто хотят увидеть мое "творчество" бесплатно», - жалуется модель.

«Я зарабатываю не много, но это не страшно, всего лишь хочу быть популярной и любимой. Я всегда трачу больше, чем зарабатываю, но от фанатов не получаю достаточной поддержки и слов благодарности, иногда ощущение, что я не заслуживаю такого отношения к себе», - говорит Элин.

«Я не считаю себя примерной девочкой. У меня нет больших с-сек, милого личика и длинных волос... ничего особенного. И всё это усложняет мою работу, ведь в этом бизнесе просто дикая конкуренция», - сказала порноактриса.

Никаких связей у девушки нет, также нет и спонсоров, именно поэтому она чувствует, что ничего не заслуживает. «Эти мысли посещают меня каждый день и сводят с ума. Я пытаюсь не думать о об этом и делать то, что делаю, несмотря на низкие рейтинги, множество хейтеров и низкую зарплату».

Элин поняла, что что-то не так, когда фотографы стали с ней вести себя не так, как с другими моделями. «Они делают для них дополнительные фотосессии, общаются как друзья, но я такого отношения к себе никогда не видела», - говорит порноактриса.