Кому нужна такая красотка? Смотрите, по какой цене продают служебную машину Ильвеса

На портале auto24.ee продается автомобиль 2007 года выпуска - Audi A8, это первый служебный автомобиль экс-президента Ильвеса во время его первого президентского срока. «Автомобиль использовали аккуратно и обслуживание проводили своевременно в полном объеме», - говорит нынешний владелец автомобиля.

Машину можно приобрести за 13 тысяч евро.

Когда-то этот автомобиль служил верой и правдой Тоомасу Хендрику Ильвесу ФОТО: Auto24.ee

На данном автомобиле ездил Тоомас Хендрик Ильвес 5 лет, с 2007 по 2012 год, но уже осенью 2011 года было сообщено о желании приобрести новый служебный автомобиль. Причина - старый автомобиль не отвечает всем требованиям безопасности.

Когда покупали этот автомобиль новым, он стоил 80 тысяч евро. Но канцелярия получила на автомобиль большую скидку, в итоге была заплачена всего 1/5 из общей стоимости. Вторым служебным автомобилем Ильвеса тоже стал Audi A8.