Все советские дети Эстонии помнят это лакомство! Мы знаем, где его сейчас можно раздобыть

Одна такая упаковка весила 330 граммов и стоила в то время 10 рублей.

Фабрика Kalev была первой в СССР, начавшая в 1967 году выпуск жевательной резинки, первая была прямо дефицитным товаром в то время и называлась она Tiri-Aga-Tõmba.

Но счастье было недолгим, довольно быстро в Москве запретили производство жвачки из-за того, что это, якобы, не подходило советским людям.

Попытка производства жевательной резинки для космонавтов тоже была пресечена властями.

Вновь на прилавки магазинов жвачка вернулась в 1980 году.