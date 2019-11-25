Все советские дети Эстонии помнят это лакомство! Мы знаем, где его сейчас можно раздобыть
Советские дети из Эстонии наверняка помнят жвачку фабрики Kalev, которая была двух видов и имела 5 разных вкусов - кола, мята, кофе, клубника и апельсин. Так утверждает портал Elu24.ee.
Одна такая упаковка весила 330 граммов и стоила в то время 10 рублей.
Фабрика Kalev была первой в СССР, начавшая в 1967 году выпуск жевательной резинки, первая была прямо дефицитным товаром в то время и называлась она Tiri-Aga-Tõmba.
Но счастье было недолгим, довольно быстро в Москве запретили производство жвачки из-за того, что это, якобы, не подходило советским людям.
Попытка производства жевательной резинки для космонавтов тоже была пресечена властями.
Вновь на прилавки магазинов жвачка вернулась в 1980 году.
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