Полиция оштрафовала Сергея Шнурова и Noize MC за мат на концерте

Вчера прошел музыкально-поэтический поединок между группировкой «Ленинград» и Иваном Алексеевым — рэпером Noize MC. Мероприятие состоялось в Москве на стадионе «ЦСКА Арена». Во дворце спорта возвели две сцены на противоположных сторонах площадки. К каждому дуэлянту приставили по секунданту — Алекс Дубас представлял интересы Шнурова, а Артем Хворостухин ассистировал Алексеева. Поединок продлился два часа: сначала был разогрев, во время которого артисты исполнили по три своих композиции, затем четыре раунда и финальный аккорд победителя.

В первом раунде музыканты исполнили по три песни из своего репертуара в непривычном стиле: от госпел до хардкора. Во втором — каждый артист спел собственный хит, но у соперника была возможность перехватить микрофон, чтобы закончить чужой хит по-своему. Третий раунд назывался «Джокер», в нем соперники исполнили еще одну песню вместе с приглашенным музыкантом — до последнего момента имена так называемых джокеров держались в секрете. И в заключение, «Ленинград» и Noize MC сыграли свою версию одной и той же популярной песни, но каждый в своем стиле.

Red Bull SoundClash ФОТО: Gavriil Grigorov/tass

Со счетом 4:3 победил «Ленинград». Однако сразу после совместного концерта певцов оштрафовали полицейские. Причиной для этого стал мат во время выступления.

«За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!» — написал Noize MC в микроблоге, опубликовав совместный снимок с сотрудниками полиции.

Подписчики рэпера эмоционально отреагировали на публикацию артиста. «Это было невероятное шоу!»; «Грех за мат не заплатить!»; «Оно того стоило! Дуэль была огонь», — поддержали поклонники Ивана.

В комментариях к публикации Noize MC также сообщил, что и его оппонента по литературной дуэли Сергея Шнурова тоже оштрафовали. В шутку рэпер написал, что и всем подпевавшим на концерте тоже придется заплатить за нецензурную лексику, и даже скинул номер карты для оплаты штрафа. Фанаты быстро проверили реквизиты и выяснили, что счета с таким номером не существует.

Red Bull SoundClash ФОТО: Gavriil Grigorov/tass

Точная сумма штрафа неизвестна. Для сравнения, в 2016 году за мат во время выступления Сергея Шнурова оштрафовали на 500 рублей (7 евро). На солиста группы «Ленинград» нередко жалуются в полицию из-за большого количества нецензурной брани в тексте.

К слову, по закону, исполнителей и организаторов мероприятий могут привлечь к административной ответственности за выступления с использованием нецензурной лексики. Обычно подобные истории заканчиваются штрафами до 2500 рублей (35 евро) или административными арестами на срок до 15 суток по статье о мелком хулиганстве. Организаторов могут наказать штрафом до 100 000 рублей (1420 евро) или приостановить деятельность на срок до 90 суток.