Врачи разрешили Николаю Носкову петь только два часа

Восстанавливающийся после тяжелого инсульта Николай Носков собирается вновь выйти на сцену в Москве. Шоу под названием «Живой» запланировано на 9 декабря. Врачи, которые еще некоторое время назад сомневались, что артист сможет говорить, разрешили ему петь только два часа.

Петь разрешили два часа. Но раньше, бывало, и по три часа пел… Врачи переживают, смогу ли. Посмотрим - тут все зависит от моего желания,

— сказал Николай.

Накануне концерта 63-летний артист волнуется, как перед дебютом. Реабилитация после болезни и сложной операции по удалению тромба заняла около двух лет. Сейчас Николай Носков говорит, что с самого начала надеялся на лучшее. И однажды понял, что теперь точно все будет хорошо.

«Однажды я сел и включил компьютер - помнил, как включить музыку, и ко мне стала возвращаться музыкальная память, появились воспоминания о тех песнях, которые были почти готовы перед болезнью, но которые не успел дописать… И тогда я понял, что процесс восстановления пошел», — рассказал артист.

Тем, кто попал в аналогичную ситуацию Носков советует не отчаиваться и верить в собственные силы.