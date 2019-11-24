Смотри, что творилось в ТЦ Ülemiste во время появления там Тимати (ГАЛЕРЕЯ)

Российский бренд модной молодежной одежды Black Star Wear был основан в 2010 году в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнером и другом Павлом Курьяновым (Пашу).

Магазин Black Star Wear недавно переехал в обновленный торговый центр Ülemiste. Площадь магазина – 125 квадратных метров, что делает его самым крупным магазином франшизы в Европе. Таллиннский магазин Black Star Wear сразу же после открытия неоднократно ставил рекорды продаж среди всех магазинов франчайзинговой сети.