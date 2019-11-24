Смотри, что творилось в ТЦ Ülemiste во время появления там Тимати (ГАЛЕРЕЯ)
Сегодня в Таллинне со своим концертом выступает российский рэпер Тимати. До концерта он посетил торговый центр Ülemiste, где находится его магазин Black Star Wear. Смотрите фоторепортаж Limon.ee, как прошла встреча с поклонниками!
Вечером в ледовом холле Tondiraba состоится большой сольный концерт Тимати в рамках европейского тура.
Российский бренд модной молодежной одежды Black Star Wear был основан в 2010 году в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнером и другом Павлом Курьяновым (Пашу).
Магазин Black Star Wear недавно переехал в обновленный торговый центр Ülemiste. Площадь магазина – 125 квадратных метров, что делает его самым крупным магазином франшизы в Европе. Таллиннский магазин Black Star Wear сразу же после открытия неоднократно ставил рекорды продаж среди всех магазинов франчайзинговой сети.