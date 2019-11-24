Вс, 24.11.2019
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Девушка без пола: что жизнь сделала с Майли Сайрус

Майли Сайрус

ФОТО: Jordan Strauss/AP

23 ноября 2019 года певице Майли Сайрус исполнилось 27 лет, пишет Rambler.ru.

За прошедшие годы она успела пройти путь от сладкой девочки под псевдонимом Ханна Монтана, затем оторвы в середине десятых, до вполне благопристойной певицы, сидящей в жюри шоу «Голос».

Майли Сайрус

ФОТО: GPTCW/Starmax/EMPICS Entertainment

Артистка получила мировую славу, снявшись в главной роли сериала «Ханна Монтана», где сыграла американскую школьницу Майли Стюарт. С 2009 года, взрослея, артистка меняет образ, который достигает своего апогея в 2013-2014 годах. Тогда же вышел и нашумевший клип на песню «Wrecking Ball».

Майли Сайрус

ФОТО: ROBYN BECK/AFP

Начиная с 2016 года Майли Сайрус сперва стала советником в американской версии шоу «Голос», а затем и наставником, став самой молодой артисткой, занявшей это место.

В 2015 году она сделал заявление о том, что является бисексуалкой, к 2017 году пошла дальше и уточнила, что вовсе не имеет пола.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер

ФОТО: Chris Wolf/starmaxinc.com/Starmax/PA Images

Последний номерной релиз певицы вышел 31 мая 2019 года — мини-альбом «She is Coming», — часть будущей трилогии.

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