Девушка без пола: что жизнь сделала с Майли Сайрус

За прошедшие годы она успела пройти путь от сладкой девочки под псевдонимом Ханна Монтана, затем оторвы в середине десятых, до вполне благопристойной певицы, сидящей в жюри шоу «Голос».

Майли Сайрус ФОТО: GPTCW/Starmax/EMPICS Entertainment

Артистка получила мировую славу, снявшись в главной роли сериала «Ханна Монтана», где сыграла американскую школьницу Майли Стюарт. С 2009 года, взрослея, артистка меняет образ, который достигает своего апогея в 2013-2014 годах. Тогда же вышел и нашумевший клип на песню «Wrecking Ball».

Майли Сайрус ФОТО: ROBYN BECK/AFP

Начиная с 2016 года Майли Сайрус сперва стала советником в американской версии шоу «Голос», а затем и наставником, став самой молодой артисткой, занявшей это место.

В 2015 году она сделал заявление о том, что является бисексуалкой, к 2017 году пошла дальше и уточнила, что вовсе не имеет пола.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер ФОТО: Chris Wolf/starmaxinc.com/Starmax/PA Images