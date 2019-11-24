Чаще всего у него это получается, а если нет, то он просто выбрасывает бомбу в удачно подвернувшуюся рядом пропасть. «Рамблер» рассказывает, почему сцены с обезвреживанием взрывного устройства являются нелогичными.

В вышеописанных ситуациях персонажу приходится выбирать, какой провод перерезать, чтобы обезвредить бомбу. Дело в том, что обычная простая бомба содержит единственный детонатор, требующий минимум два провода — положительный и отрицательный. В случае, если хоть один из них будет перерезан, бомба станет бесполезной. Разумеется, речь не идет о профессиональных деталях для взрывчатки. Более сложные бомбы могут иметь дополнительные провода, однако с виду нет ни единой причины, почему перерезание любого из дополнительных проводов может привести ко взрыву. В теории, если собрать все важные провода внутри, а снаружи создать разноцветное гнездо на размыкание, то перерезание может привести ко взрыву. Однако предполагать, что все бомбы в фильмах настолько навороченные — бессмысленно. Намного легче запрятать взрывчатку подальше или разместить пару обманок.

В некоторых фильмах при перерезании провода таймер начинает вести свой отсчет до взрыва с увеличенной скоростью. Здесь, разумеется, можно говорить только о киношной логике, которая, порой, не имеет ничего общего с реальной.

В итоге, пляски героев вокруг бомбы относятся лишь к тому, что зритель должен ощутить драматическое напряжение под монотонное и гнетущее тиканье таймера. И все же есть киноленты, в которых правильно, насколько это возможно, показано обезвреживание бомбы. В одной из серий «Возвращения Мухтара» герои видят бомбу с таймером, установленную на газовой плите. Газ вырубают, а из бомбы просто вырывают провода, соединяющие ее с таймером.