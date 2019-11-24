Продюсер «Богемской рапсодии» снимет фильм о Майкле Джексоне

Все дело в том, что вслед за триумфальным байопиком о Фредди Меркьюри Кинг решил снять правдивый фильм о еще одной легенде музыки и поставить наконец точку в одном из самых громких секс-скандалов в истории. Уже известно, что Кинг заключил контракт с киностудией Paramount Pictures и в ближайшее время приступит к съемкам.