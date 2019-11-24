Отец солиста группы «Дюна» убил себя на глазах сына

Солист и сооснователь группы «Дюна» Виктор Рыбин стал новым гостем программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Он раccказал про страшную трагедию, которая произошла на его глазах — отец музыканта совершил самоубийство. Об этом пишет Русский TVNET.
Виктор Рыбин был настоящим кумиром 90-х. Песни группы «Дюна» звучали из каждого утюга. Всегда радостный вокалист, поющий веселые и незамысловатые песенки.
Сегодня сложно представить, что будучи семилетним мальчиком он стал свидетелем самоубийства отца.
Ну вот так получилось... Сейчас я уже могу спокойно об этом говорить. Тогда я замолчал и больше года не говорил,
— вспоминает артист.
Виктор Рыбин отмечает, что перед глазами у него есть какая-то картинка того страшного дня.
Отец лежит. Нет крови. Только маленькая дырочка на майке,
— описывает он произошедшее.
Артист поясняет, что он не помнит толком причин трагедии. Да и будучи тогда ребенком он не понимал, что произошло.
Родители ругались часто. Помню отец тогда сказал: «Галчонок, я хотел тебя напугать»,
— вспоминает Виктор последние слова отца.
Как он понимает, отец не рассчитал тогда свою силу. Мужчина сам вонзил нож себе в сердце.
Долгое время Виктор Рыбин не мог об этом говорить. Сейчас он уже почти в два раза старше своего отца, когда тот умер. Он оглядывается на прошлое и понимает, что мама тогда не была виновата. Потом женщина пыталась как-то построить свою жизнь, но неудачно. Всю свою оставшуюся жизнь она посвятила сыну.