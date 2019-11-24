Вс, 24.11.2019
Галерея: в Таллинне с аншлагом прошел юбилейный концерт «Наутилус Помпилиус» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Отец солиста группы «Дюна» убил себя на глазах сына

Виктор Рыбин

ФОТО: скриншот видео

Солист и сооснователь группы «Дюна» Виктор Рыбин стал новым гостем программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Он раccказал про страшную трагедию, которая произошла на его глазах — отец музыканта совершил самоубийство. Об этом пишет Русский TVNET.

Виктор Рыбин был настоящим кумиром 90-х. Песни группы «Дюна» звучали из каждого утюга. Всегда радостный вокалист, поющий веселые и незамысловатые песенки. 

Сегодня сложно представить, что будучи семилетним мальчиком он стал свидетелем самоубийства отца. 

Ну вот так получилось... Сейчас я уже могу спокойно об этом говорить. Тогда я замолчал и больше года не говорил,

— вспоминает артист.

Виктор Рыбин отмечает, что перед глазами у него есть какая-то картинка того страшного дня. 

Отец лежит. Нет крови. Только маленькая дырочка на майке,

— описывает он произошедшее.

Артист поясняет, что он не помнит толком причин трагедии. Да и будучи тогда ребенком он не понимал, что произошло. 

Родители ругались часто. Помню отец тогда сказал: «Галчонок, я хотел тебя напугать»,

— вспоминает Виктор последние слова отца.

Как он понимает, отец не рассчитал тогда свою силу. Мужчина сам вонзил нож себе в сердце.

Долгое время Виктор Рыбин не мог об этом говорить. Сейчас он уже почти в два раза старше своего отца, когда тот умер. Он оглядывается на прошлое и понимает, что мама тогда не была виновата. Потом женщина пыталась как-то построить свою жизнь, но неудачно. Всю свою оставшуюся жизнь она посвятила сыну.

НАВЕРХ