Фото и видео: Тимати в сопровождении охраны посетил свой магазин в Риге

Видео: Тимати в сопровождении охраны прогулялся по ТЦ «Alfa»

Согласно словам очевидцев, у ограждения на втором этаже ТЦ «Alfa» было много школьников. Несколько молодых парней были в милитари одежде.

Галерея: Тимати встретился с фанатами в своем магазине

В соцсетях Тимати обещал, что встретится со своими поклонниками около 18:00, однако он заставил ждать молодых фанатов примерно 30 минут.

Он пришел в сопровождении нескольких охранников, которые старались никого не подпускать к артисту. Исполнитель поприветствовал присутствующих, после проследовал к себе в магазин и оставил автограф на одной из стен.

Впрочем, Тимати пробыл в ТЦ «Alfa» не очень долго, ему надо было торопиться на собственный концерт в «Арена Рига».

Галерея: Концерт Тимати в «Арена Рига»