Вс, 24.11.2019
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Фото и видео: Тимати в сопровождении охраны посетил свой магазин в Риге
Сегодня Тимати будет в Таллинне!

Тимати

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В четверг, 21 ноября, в Риге со своим концертом выступил российский рэпер Тимати. До концерта он посетил торговый парк Alfa. Русский TVNET предлагает посмотреть фоторепортаж того, как прошла встреча с поклонниками и концерт!

 Видео: Тимати в сопровождении охраны прогулялся по ТЦ «Alfa»

Согласно словам очевидцев, у ограждения на втором этаже ТЦ «Alfa» было много школьников. Несколько молодых парней были в милитари одежде. 

Галерея: Тимати встретился с фанатами в своем магазине

В соцсетях Тимати обещал, что встретится со своими поклонниками около 18:00, однако он заставил ждать молодых фанатов примерно 30 минут. 

Он пришел в сопровождении нескольких охранников, которые старались никого не подпускать к артисту. Исполнитель поприветствовал присутствующих, после проследовал к себе в магазин и оставил автограф на одной из стен. 

Впрочем, Тимати пробыл в ТЦ «Alfa» не очень долго, ему надо было торопиться на собственный концерт в «Арена Рига».

Галерея: Концерт Тимати в «Арена Рига»

Напомним, что вечером 24 ноября состоится большой сольный концерт Тимати в ледовом холле Tondiraba. Перед концертом, в 18.00 Тимати посетит свой магазин Black Star Wear в торговом центре Ülemiste.

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