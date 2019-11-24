Фото и видео: Тимати в сопровождении охраны посетил свой магазин в Риге
В четверг, 21 ноября, в Риге со своим концертом выступил российский рэпер Тимати. До концерта он посетил торговый парк Alfa. Русский TVNET предлагает посмотреть фоторепортаж того, как прошла встреча с поклонниками и концерт!
Видео: Тимати в сопровождении охраны прогулялся по ТЦ «Alfa»
Согласно словам очевидцев, у ограждения на втором этаже ТЦ «Alfa» было много школьников. Несколько молодых парней были в милитари одежде.
Галерея: Тимати встретился с фанатами в своем магазине
В соцсетях Тимати обещал, что встретится со своими поклонниками около 18:00, однако он заставил ждать молодых фанатов примерно 30 минут.
Он пришел в сопровождении нескольких охранников, которые старались никого не подпускать к артисту. Исполнитель поприветствовал присутствующих, после проследовал к себе в магазин и оставил автограф на одной из стен.
Впрочем, Тимати пробыл в ТЦ «Alfa» не очень долго, ему надо было торопиться на собственный концерт в «Арена Рига».
Галерея: Концерт Тимати в «Арена Рига»
Напомним, что вечером 24 ноября состоится большой сольный концерт Тимати в ледовом холле Tondiraba. Перед концертом, в 18.00 Тимати посетит свой магазин Black Star Wear в торговом центре Ülemiste.