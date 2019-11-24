В новом клипе Линдеманн пытается изнасиловать Лободу

События, судя по всему, происходят в Советском Союзе. На кадрах Лобода предстала в роли заводской рабочей в синем халате и косынке. По сюжету героиня Лободы провинилась на производстве, и ее вызвало начальство. Руководитель, которого сыграл Линденман, попытался изнасиловать ее в своем кабинете. Однако девушка вступила в борьбу и разбила голову наkbyчальнику.

Ранее Лобода показала в своем Instagram постер клипа, на котором изображены главные герои. На красочном арте певицу несет на руках космонавт.