Муж Заворотнюк поверг в шок Сеть, удалив все фото жены из Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фото, в числе которых было немало снимков с супругой Анастасией Заворотнюк.
Кроме того спортсмен также удалил всех своих друзей и знакомых и иные подписки в Instagram, обнулив тем самым свой профиль.
При этом свои действия фигурист никак не прокомментировал, чем не на шутку напугал своих подписчиков и фанатов. Некоторые связывают поступок Чернышева с появления в Сети слухов о смерти Анастасии Заворотнюк.
Тем временем на официальной странице поддержки Заворотнюк сегодня появилось опровержение слухов о том, что Фигурист не может развестись с супругой из-за ее болезни. В опровержении говориться, что такими якобы "друзьями семьи и врагов не надо".
А в этом случае издания ссылаются на якобы «друга семьи». Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие. Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!,
- говорится в сообщении.