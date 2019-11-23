Одна из самых красивых женщин мира... Как сейчас выглядит Айшвария Рай?

Знаменитая индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай часто радует огромную армию поклонников новыми семейными фото. Несмотря на это, каждый снимок звезды Болливуда с родными людьми вызывает довольно бурную реакцию у читателей ее микроблога, передает joinfo.

Микроблог звезды фильма "Принцесса специй" с интересом читают почти восемь миллионов пользователей Сети. В свою очередь Айшвария делится с преданными поклонниками самыми интересными моментами творческой и личной жизни. Знаменитость рассказывает о новых работах на съемочной площадке и о трогательном общении с супругом и дочерью.

В новой публикации одна из самых красивых актрис Болливуда поделилась милым семейным фото. На снимке фанаты увидели 46-летнюю Айшварию в красивом красном сари, украшенном блестящими деталями, ее дочь в милом бежевом платье и супруга в красивом шервани, традиционном индийском полупальто.

Сама знаменитость никак не подписала новую публикацию, но это ни капли не расстроило подписчиков. Фанатам главное, что они смогли насладиться красивым семейным портретом кумира. Менее чем за час фото собрало более 220 тысяч "лайков" и сотни комментариев, в которых фолловеры осыпают семейство комплиментами.

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"Какая красивая пара", "Очень красивая семья", "Идеальная семейная фотография", "Очень милая фотография", "Ты обворожительна", "Потрясающая семья", - пишут фанаты.

Поклонники отметили, что Айшвария чаще всего выбирает красивые и нарядные сари, что говорит об уважении актрисы к родной стране. Людям это очень по душе.