История, которая закончилась хорошо: житель Палдиски не бросил потерявшегося пса на произвол судьбы

Недавно в Facebook-сообществе Meie Paldiski (Наш Палдиски) массу положительных откликов вызвала публикация, сделанная молодым человеком, который нашел потерявшегося пса у магазина Coop и не смог его там оставить.
17 ноября Эрки Отт сообщил в Facebook, что около магазина Coop в Палдиски был обнаружен растерянный и испуганный пес. Молодой человек не смог оставить беспомощное животное на улице и взял его к себе домой, а после опубликовал призыв с просьбой помочь найти хозяина крохи.
По приезде домой, собаку накромили и напоили. Нового временного жителя также пришлось искупать.
Пошел в местный супермаркет и купил все, что нужно для собак, начиная с корма и заканчивая ножницами для стрижки когтей,
— рассказал молодой человек порталу Elu24
Благодаря усилиям молодого человека и отклику со стороны участников группы Meie Paldiski, довольно скоро нашелся и хозяин. Сейчас песик уже находится дома.