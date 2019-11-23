История, которая закончилась хорошо: житель Палдиски не бросил потерявшегося пса на произвол судьбы

17 ноября Эрки Отт сообщил в Facebook, что около магазина Coop в Палдиски был обнаружен растерянный и испуганный пес. Молодой человек не смог оставить беспомощное животное на улице и взял его к себе домой, а после опубликовал призыв с просьбой помочь найти хозяина крохи.