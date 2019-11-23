Первый канал ищет новую ведущую «Модного приговора» на место Бабкиной

Первый канал пытается найти новую ведущую для передачи «Модный приговор» взамен 69-летней эстрадной певицы Надежды Бабкиной. Дело в том, что в последнее время исполнительница стала пропускать съемки из-за участия в других проектах. Как призналась в эфире шоу «ОК на связи» сама Надежда Георгиевна, такое положение вещей не устраивает телевизионных начальников.

Появилась большая нагрузка в плане театра, фестивалей... Я не могу всегда лично присутствовать. Они всегда ищут мне замену, но как они делают, это их вопросы, посылы. Потом я освобождаюсь и говорю, что готова приехать,

Знаменитость является одной из ведущей популярной программы вот уже на протяжении 11 сезонов. Между тем, по словам певицы, на Первый канал она попала случайно. Несколько лет назад она отдыхала на море вместе со своим молодым любовником, и в этот момент ей неожиданно позвонили телевизионщики. Надежда Георгиевна довольна работой, хоть и признается, что с некоторыми героями приходится очень сложно — они буквально «выносят» артистке мозг. «Иногда понимаю, что это люди, которые глубинно застряли где-то», — заключила ведущая.