Едва-едва! Бюст 51-летней Кайли Миноуг едва уместился в тесном платье

Звездная блондинка обожает стильные и дорогие платья. Ее новый наряд, который она продемонстрировала на популярном телешоу, тоже наверняка стоил немало. Но он выбивался из обычного гардероба звезды. Уж слишком провокационный!

Черное бархатное ультрамини полностью открывало ноги звезды. Кстати, к платью она надела колготки в горошек от Saint Laurent, нежно любимые многими звездами, от Кэти Холмс до Беллы Хадид.

Но особое внимание привлекла сетчатая вставка в области декольте певицы. Во-первых, она позволяла рассмотреть, что звезда не надела нижнее белье под свой роскошный наряд. И, кстати, бюст у звезды на шестом десятке — что надо. Он даже не влез в лиф платья.

Недаром ее бойфренд, креативный директор британского журнала GQ Полом Соломонс, который, кстати, моложе звезды на шесть лет, души не чает в Кайли.