Запомни! ТОП-9 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать кошкам

Кошки существенно отличаются от собак и людей. В силу физиологических причин они гораздо более чувствительны к действию некоторых химических веществ, в том числе содержащихся в пищевых продуктах, лекарственных препаратах и растениях. Ядовитые ингредиенты могут попасть в их организм не только с пищей, но также через кожу и шерсть — кошка может их слизать, ухаживая за собой. Нужно быть очень внимательным и ответственным владельцем, чтобы, с одной стороны, создать безопасную среду обитания для кошки, а с другой — своевременно обнаружить симптомы отравления и обратиться за квалифицированной помощью.

ФОТО: Punsayaporn Thaveekul/PantherMedia / Punsayaporn Thaveekul

А вы знали, что кошки не чувствуют сладкий вкус? Более того, многие человеческие продукты для них не просто безвкусны, но вредны и даже ядовиты. Поэтому, прежде чем побаловаться своего четвероного друга очередным угощением с вашего стола, лучше убедитесь, что от нее ему точно не станет плохо. Так что же на самом деле нельзя давать кошкам?

Молоко и молочные продукты

У большинства взрослых особей наблюдается непереносимость лактозы. Хоть некоторым вкус молока может и нравиться, этот продукт негативно сказывается на их пищеварении. Даже незначительная порция для них может обернуться рвотой или диареей. Так что если ваша кошка хочет пить, то лучше дайте ей воды.

ФОТО: Nalinratana Phiyanalinmat/PantherMedia / Nalinratana Phiyanalinmat

Обычный или зеленый лук и чеснок

Даже небольшое количество этих продуктов может быть очень опасно для кошек. Они вызывают не только гемолитическую болезнь (разрушение эритроцитов), что сопровождается рвотой, диареей, анемией слизистых, затрудненным дыханием, темным цветом мочи, но и острую почечную недостаточность.

Шоколад и сладости

В шоколаде есть сразу два вредных ингредиента: кофеин и теобромин. Человеческий организм легко их переваривает, а вот для кошек они могут быть токсичны и вызывать печеночную недостаточность. Следует строго ограничить для них доступ ко всем сладостям, которые по запаху привлекательны для животного: вафли, печенья, конфеты, мороженое и так далее.

ФОТО: Nailia Schwarz/PantherMedia / Nailia Schwarz

Сырое мясо и рыба

Паразиты, зачастую находящиеся в этих продуктах, бывают устойчивы к температурным обработкам (замораживание и варка). Поэтому потребление такого мяса в пищу может стать причиной заболевания не только самого животного, но и владельца. А фермент тиаминаза, который может содержаться в некоторых видах сырой рыбы, разлагает витамин В1 (тиамин), вызывая резкий недостаток этого витамина. Плюс ко всему в мясе содержатся антибиотики (в сельском хозяйстве ими лечат этих животных и птиц). Они вредны и для питомцев, и для нас с вами.

Сырые яйца

В них, как и в мясе с рыбой, могут находиться вредные бактерии, которые негативно влияют на кишечник зверя. Кроме того, в сырых яйцах содержится трудноусваиваемый белок авидин, препятствующий усвоению биотина (витамин В7). Что приводит к развитию авитаминоза витамина В7, а он крайне необходим для нормальной работы нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

ФОТО: Zdenek Fiamoli/PantherMedia / Zdenek Fiamoli

Виноград и изюм

Для людей это здоровые перекусы, но точно не для кошек! Виноград и изюм очень токсичны для них и могут вызвать почечную недостаточность. Та, в свою очередь, рискует перерасти в тяжелые заболевания почек. И причины такой реакции до сих пор неизвестны.

Орехи

Во-первых, в некоторых орехах (например, в макадамии), есть токсин, вызывающий отравление с поражением пищеварительной и нервной системы. Во-вторых, они жирные и могут повлиять на работу органов пищеварительной системы. В-третьих, большое нерегулируемое количество минеральных веществ.

Грибы

Они также содержат токсины, негативно влияющие на кошачий организм. Поэтому, когда ваш питомец в очередной раз будет их выпрашивать, задумайтесь, стоит ли такое угощение его здоровья.

Томаты