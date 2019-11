ok nüüd tuleb paar pilti mu juustest. ühesõnaga. 6a järjest olen ma käinud ainult ühes salongis ja selle postitusega tahan öelda aitäh @revaalia_salong, et olete mu mõtetega kaasa läinud ja ootan huviga mis järgmiseks koos ette võtame 👻 ♥️

A post shared by ELINA BORN (@elinaborn) on Nov 22, 2019 at 7:57am PST