Как заряжать телефон, чтобы он в три раза дольше не разряжался

Эксперты указали на две распространенные причины, почему батарея смартфона стала быстро разряжаться. Литиевого аккумулятора современного мобильного устройства хватает примерно на 500 зарядок.
Емкость батареи постепенно сокращается, даже если аппарат совсем не используется. Но если аккумулятор в порядке, то причиной разрядки могут служить энергоемкие приложения, установленные на устройстве. Чтобы батарея устройства прослужила дольше, а сам аппарат меньше не разряжался, следует придерживаться определенных рекомендаций.
Не стоит заряжать телефон до уровня 100%. Аккумулятор прослужит дольше, если зарядка будет осуществлена примерно на 90%.
Также не рекомендуется допускать полной разрядки аккумулятора. Когда батарея разряжается полностью, до состояния отключения самого устройства, значительно сокращается срок ее эксплуатации.
Специалисты советуют подключать аппарат к зарядному устройству тогда, когда он сам потребует этого. Как правило, такая необходимость возникает при достижении уровня заряда 10-20%.
Не следует оставлять устройство подключенным к источнику питания на долгое время. Многие пользователи ставят телефон на зарядку на ночь, а утром получают полностью заряженное устройство. Такая практика отрицательно сказывается на сроке службы батареи. Чем дольше телефон находится на подзарядке, тем быстрее его батарея будет разряжаться в будущем.
Зарядив аккумулятор до уровня 80-90%, его нужно отключить от зарядного устройства. Телефон нужно защищать не только от морозов, но и от высоких температур. Заряженные до максимального уровня аккумуляторы очень плохо переносят жару. Это еще одна причина, которая подтверждает теорию, что заряжать батарею смартфона следует до 80-90%, а тем более, если температура воздуха составляет 30 и более градусов тепла.
Нельзя оставлять устройство под прямыми лучами солнца и в нагретом салоне автомобиля, а также подключать в таких условиях телефон к зарядному устройству в автомобиле.
Идеальная температура, при которой проводится зарядка телефона, от 10 до 30 градусов тепла. Активная эксплуатация телефона во время мороза на улице тоже приведет к быстрой разрядке батареи. Следует заменить зарядное устройство, если оно сильно нагревается, так как такая зарядка скорее всего неисправна и только расходует электричество.