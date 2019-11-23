Как заряжать телефон, чтобы он в три раза дольше не разряжался

Емкость батареи постепенно сокращается, даже если аппарат совсем не используется. Но если аккумулятор в порядке, то причиной разрядки могут служить энергоемкие приложения, установленные на устройстве. Чтобы батарея устройства прослужила дольше, а сам аппарат меньше не разряжался, следует придерживаться определенных рекомендаций.

Не стоит заряжать телефон до уровня 100%. Аккумулятор прослужит дольше, если зарядка будет осуществлена примерно на 90%.

Также не рекомендуется допускать полной разрядки аккумулятора. Когда батарея разряжается полностью, до состояния отключения самого устройства, значительно сокращается срок ее эксплуатации.

Специалисты советуют подключать аппарат к зарядному устройству тогда, когда он сам потребует этого. Как правило, такая необходимость возникает при достижении уровня заряда 10-20%.

Телефон. Фото иллюстративное. ФОТО: Krisana Antharith / PantherMedia / Krisana Antharith

Не следует оставлять устройство подключенным к источнику питания на долгое время. Многие пользователи ставят телефон на зарядку на ночь, а утром получают полностью заряженное устройство. Такая практика отрицательно сказывается на сроке службы батареи. Чем дольше телефон находится на подзарядке, тем быстрее его батарея будет разряжаться в будущем.

Зарядив аккумулятор до уровня 80-90%, его нужно отключить от зарядного устройства. Телефон нужно защищать не только от морозов, но и от высоких температур. Заряженные до максимального уровня аккумуляторы очень плохо переносят жару. Это еще одна причина, которая подтверждает теорию, что заряжать батарею смартфона следует до 80-90%, а тем более, если температура воздуха составляет 30 и более градусов тепла.

Нельзя оставлять устройство под прямыми лучами солнца и в нагретом салоне автомобиля, а также подключать в таких условиях телефон к зарядному устройству в автомобиле.