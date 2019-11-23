Провокационное фото: мать-одиночка зарабатывает на жизнь откровенными фото, но теперь она позирует с пятилетней дочерью

27-летняя мать-одиночка Сэмми Лайвли растит очаровательную пятилетнюю дочку Мию. По профессии девушка парикмахер. Однако деньги на жизнь она в основном зарабатывает другим способом. Женщина позирует для разных брендов нижнего белья. Более того, всем желающим она продает свои откровенные фото.

К слову, она рассказывает о своей жизни и не стесняется озвучивать подробности своего заработка. По ее словам, фото она продает для того, чтобы ее дочь ни в чем не нуждалась. Ведь у нее должно быть все только самое лучшее.

Мы ездим за границу каждый год. Мия посещает много кружков, например, она занимается пением и танцами,

- рассказала британка.

В будущем девочка хочет стать парикмахером. Ее также интересует работа мамы и тема позирования. Вероятно, девочка попробует себя в качестве модели. По словам женщины, она любит свою работу. Британка видит в снимках искусство, а не пошлость. Примерно те же мысли Сэмми старается донести до дочки. Женщина утверждает, что любая работа хороша, если делать ее хорошо. В жизни можно получить все, если усердно работать. Именно по этой причине она опубликовала у себя в Instagram необычное фото.

Sammii Lively teenib elatist ka fotomodellina. ФОТО: Caters News/Scanpix

На снимке она позирует со своей дочкой. К слову, британка предстала в одном нижнем белье. Что касается ребенка, то девочка, конечно, была одета.

Я вижу, как моя дочь смотрит на меня, и это лучшее чувство в мире,

- заявила женщина.