Провокационное фото: мать-одиночка зарабатывает на жизнь откровенными фото, но теперь она позирует с пятилетней дочерью

Женщина продает эксклюзивные фото онлайн и не стесняется своей работы. К слову, теперь на снимках появилась ее маленькая пятилетняя дочь. О произошедшем сообщают британские информагентства.
27-летняя мать-одиночка Сэмми Лайвли растит очаровательную пятилетнюю дочку Мию. По профессии девушка парикмахер. Однако деньги на жизнь она в основном зарабатывает другим способом. Женщина позирует для разных брендов нижнего белья. Более того, всем желающим она продает свои откровенные фото.
К слову, она рассказывает о своей жизни и не стесняется озвучивать подробности своего заработка. По ее словам, фото она продает для того, чтобы ее дочь ни в чем не нуждалась. Ведь у нее должно быть все только самое лучшее.
Мы ездим за границу каждый год. Мия посещает много кружков, например, она занимается пением и танцами,
- рассказала британка.
В будущем девочка хочет стать парикмахером. Ее также интересует работа мамы и тема позирования. Вероятно, девочка попробует себя в качестве модели. По словам женщины, она любит свою работу. Британка видит в снимках искусство, а не пошлость. Примерно те же мысли Сэмми старается донести до дочки. Женщина утверждает, что любая работа хороша, если делать ее хорошо. В жизни можно получить все, если усердно работать. Именно по этой причине она опубликовала у себя в Instagram необычное фото.
На снимке она позирует со своей дочкой. К слову, британка предстала в одном нижнем белье. Что касается ребенка, то девочка, конечно, была одета.
Я вижу, как моя дочь смотрит на меня, и это лучшее чувство в мире,
- заявила женщина.
Однако нашлись те, кто заявил о том, что ребенок вообще не должен знать, чем занимается мать.