Рита Ора подурачилась в гримерке перед фотографом, оставшись в прозрачном белье

28-летняя поп-дива выглядела настоящей рок-н-ролльной звездой, когда решила показать, что происходит за кулисами.
Взлохмаченные волосы, татуировки и дерзкий взгляд — такой предстала исполнительница хита Let You Love Me перед своим фотографом Ронаном Парком, пишет Daily Star. Девушка сняла рубашку, показав изящную грудь в кружевном белье. И даже расстегнула джинсы.
Артистка опубликовала снимки в своем Instagram. Поклонники были просто в восторге, ведь пару дней назад певица пожаловалась, что подхватила грипп. И фанаты не ждали от нее подобных съемок. Они написали, что Рита выглядит просто восхитительно, и отметили ее исключительную трудоспособность.
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Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, Рита. Я знаю, что ты сможешь победить этот грипп! Убедись, что ты пьешь много воды и достаточно спишь. Мы любим тебя!
— пишет один из фанатов звезды.
Рита Ора — британская модель и певица, чьи композиции не раз оказывались на вершинах европейских чартов. Девушку назвали в честь Риты Хейворт, которая была любимой голливудской кинозвездой ее дедушки-режиссера, пишет 24СМИ. И сама артистка тоже периодически появляется в сериалах и кино. Так, например, ее можно увидеть в ленте «50 оттенков серого».