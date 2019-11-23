Рита Ора подурачилась в гримерке перед фотографом, оставшись в прозрачном белье

Взлохмаченные волосы, татуировки и дерзкий взгляд — такой предстала исполнительница хита Let You Love Me перед своим фотографом Ронаном Парком, пишет Daily Star. Девушка сняла рубашку, показав изящную грудь в кружевном белье. И даже расстегнула джинсы.

Артистка опубликовала снимки в своем Instagram. Поклонники были просто в восторге, ведь пару дней назад певица пожаловалась, что подхватила грипп. И фанаты не ждали от нее подобных съемок. Они написали, что Рита выглядит просто восхитительно, и отметили ее исключительную трудоспособность.

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Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, Рита. Я знаю, что ты сможешь победить этот грипп! Убедись, что ты пьешь много воды и достаточно спишь. Мы любим тебя!

— пишет один из фанатов звезды.