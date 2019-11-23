Совсем с ума сошла?! «Британская Кардашьян» пошла выгуливать собаку в одном купальнике
Британская телеведущая, актриса и участница реалити-шоу Кимберли Гарнер, которую называют британской Ким Кадашьян, вышла на прогулку в парк с собакой в откровенном наряде. Об этом пишет Daily Mail.
На размещенных в сети снимках 30-летняя женщина запечатлена в бежевом слитном купальнике и высоких коричневых сапогах. В издании отмечают, что модель в таком виде гуляла по лондонскому Гайд-парку, невзирая на холодную погоду.
В настоящее время Гарнер увлекается дизайном одежды и с 2013 года занимается выпуском купальных костюмов под собственным брендом KimberleyLondon.
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