Сб, 23.11.2019
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Просто сказка! Эстонская красотка разделась и показала себя в лепестках роз
ФОТО!

Helen Adamson

ФОТО: Instagram

32-летняя Хелен Адамсон даже во время отпуска не забывает о своих верных поклонниках. Эстонская певица, за жизнью которой в Instagram следят почти 25 тысяч человек, поделилась очередным кадром, сделанным в Индонезии. 

Когда кто-то спрашивает: «Ну чем ты там на Бали занималась», мне даже приходится задуматься над ответом, потому что я ничего особенного не увидела и большую часть времени отдыхала. Плавала, ела много вкусной еды, спала, занималась йогой, ходила смотреть на национальные танцы, много раз ходила на массаж и много времени провела под солнышком,

— признается Хелен, которая провела на Бали больше месяца. 

Недавно она также поделилась невероятно красивым снимком, на котором Хелен позирует в ванне с лепестками роз. 

Для перегретого солнцем тела, например, очень бодрящей оказалась эта увлажняющая кожу ванна, 

— объяснила Хелен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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