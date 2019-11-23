Просто сказка! Эстонская красотка разделась и показала себя в лепестках роз

Когда кто-то спрашивает: «Ну чем ты там на Бали занималась», мне даже приходится задуматься над ответом, потому что я ничего особенного не увидела и большую часть времени отдыхала. Плавала, ела много вкусной еды, спала, занималась йогой, ходила смотреть на национальные танцы, много раз ходила на массаж и много времени провела под солнышком,