Песня Сергея Сумина из Эстонии заставила зрителей Первого канала визжать от восторга!

Это уже не первое появление Сумина на Первом канале, в прошлый раз Сергей исполнял песню про друзей - «Дворик». На самом деле, далеко не все песни могут прозвучать в программе «Поле Чудес», за несколько дней до эфира вердикт выносит музыкальный редактор программы.

В этот раз участники третьей тройки во время песни «Скажи: ДА!» вышли на сцену и закружились в танце.

Сергей Сумин уже около 10 лет радует своих поклонников, близких и родных песнями о любви, выступает на фестивалях в Эстонии, Германии, Латвии и России. Несколько композиций исполняет в дуэте с Илоной Калдре, а самый свежий свой клип снял в Крыму и героиней ролика стала модель Диана Хапрова.

«Я очень рад, что миллионы зрителей Первого канала смогли оценить и услышать нашу песню, уверены, что она должна стать свадебным гимном! Всем низкий поклон и слова любви», - сказал Сергей Сумин порталу Limon.ee.