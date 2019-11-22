«Мисс Москва» в шоке от тяжелой жизни после разрыва с экс-королем Малайзии

«Мисс Москва — 2015» ждет от экс-короля Малайзии огромной суммы, потребованной на содержание ребенка. А пока идут тяжбы, она пытается наладить свою жизнь в новом статусе одинокой матери. Воеводина разоткровенничалась с подписчиками в своем Instagram, отметив, что ей приходится довольно непросто.

За последние полгода моя жизнь очень сильно поменялась, я занята буквально каждую минуту — несколько бизнес-проектов, один из которых запущен, но пока не приносит прибыли, <...> плюс учеба — прохожу курсы повышения квалификаци,

— поделилась Воеводина.

Оксана Воеводина с экс-мужем экс-королем Малайзии ФОТО: Instagram

Брюнетка вынуждена совмещать не только бизнес и бытовые дела, но и воспитание малыша. Помощи ей ждать неоткуда, ведь мама девушки не может много времени уделять внуку: она работает и заботится о младшей сестре Оксаны. Однако Воеводина отметила, что не жалуется на трудности, а «просто в шоке» от происходящего.

Маленький ребенок, у которого режутся зубки, поспать просто нет возможности, так как просыпаешься вместе с ним каждые два часа, при этом нужно хорошо выглядеть, следить за здоровьем, оплачивать счета, квартиру, страховки, лекарства, врачей и т.д.,

— написала Оксана.