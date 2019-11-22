В шаге от победы: что помешало Эдгару Гергелю из Таллинна выиграть на «Поле чудес»? (ВИДЕО)

Темой выпуска стали канцелярские товары, Эдгар Гергель играл под счастливым третьим номером в третьей тройке. Нужно было отгадать слово из семи букв, так звучало задание ведущего: «В 15 веке после копченых появился новый тип чернил... который получил название?!» Игра шла быстро и уверенно, и вот ход уже у Эдгара, как и положено: вращает барабан, дарит цветы участницам и целует их, передает приветы, общается с ведущим, шутят, и вот уже он - музыкальный подарок из Эстонии - отличная песня для наилучших свадебных торжеств - Сергей Сумин «Скажи: ДА», вместе с певцом из Таллинна на сцене появилась экстрасенс Илона Калдре, а участники пустились в пляс прямо на сцене. Танцевал и сам ведущий! Песня настолько понравилась работникам программы и зрителям в зале, что после съемок еще в гримерке можно было слышать, как кто-то поет: «Скажи мне: ДА, ДА, ДА!»

Эдгар Гергель, Сергей Сумин и Илона Калдре на Поле Чудес ФОТО: Первый канал, скриншот видео

После этого музыкального подарка игроки вернулись за барабан и зал кричал: «Слово, слово, слово!» После такого Эдгар Гергель уже решил больше не пытать счастье и не крутить барабан, а уверенно назвал слово: «ВАРЁНЫЕ». Оно оказалось верным и Эдгар стал третьим финалистом. Участник третьей тройки в финале тоже оказывается третьим, именно поэтому победу не удалось привезти в Эстонию, так как ход в финале просто не дошел.

ФОТО: limon.ee

Задание на финал: Слово из 5 букв. «Как известно, в старину для письма использовались гусиные перья. Причем брали их из левого крыла птицы, потому что так удобно держать. Для кого брали перья из правого гусиного крыла?» Правильный ответ: Левша.

«Я очень благодарен веселым и классным девчонкам из своей тройки, мне кажется, что мы по-настоящему зажгли, было легко и весело играть. И я даже не расстраиваюсь, что вернулся домой без победы, эмоции получил на съемках непередаваемые и благодарен судьбе, что смог там побывать, также рад, что творчество исполнителя из Эстонии Сергея Сумина смогут оценить миллионы людей по всему миру, где есть Первый канал», - сказал Эдгар Гергель.