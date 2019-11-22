Сообразительная дочь спасла мать, заказав по номеру экстренной службы пиццу

В США в штате Огайо, город Орегон, девочка спасла мать позвонив по номеру экстренной службы притворившись, что заказывает пиццу.
Звонок принял работник экстренной службы Тим Тенейк, который быстро осознал, что речь может идти о жизненно опасной ситуации, передает abcnews.go.com.
«Ты звонишь на номер экстренной слыжбы, чтобы заказать пиццу?» спросил Тенейк.
«Да, я делаю это,» сообщила девочка.
Тогда Тенейк ответил, что это неправильный номер для заказа пиццы.
«Вы меня не понимаете, я хочу заказать пиццу именно отсюда,» сказала девочка.
Тогда Тенейк понял, что с позвонившей что-то не так и он должен ей помочь.
Девочка подтвердила, что хочет заказать пиццу и мужчина ответил, что помощь скоро прибудет.
Полиция отправилась на место происшествия и обнаружила, что мужчина избивает женщину. Оказалось, что сожитель женщины явился домой в алкогольном опьянении и набросился на несчастную.
Дочь хотела спасти свою мать, но не хотела, чтобы об этом узнал мужчина. Именно поэтому девочка притворилась, что заказывает пиццу, хотя на самом деле позвонила в службу спасения.
Полицейские задержали нападавшего и отвезли его в отрезвитель.
Тенейк поделился с журналистами, что ранее ему не приходилось сталкиваться с такими вызовами, это был первый. Он подчеркнул, что он и его коллеги обучены слышать звонящих и додумываться до того, что они имеют ввиду, однако не могут произнести вслух.
«Если насильнк слышит, о чем ты говоришь по телефону, то действительно безопаснее притвориться, что ты заказываешь пиццу.,» добавил работник службы спасения.
Руководитель полиции Орегона Майкл Наварре похвалил оператора службы спасения Тенейка за то, что тот распознал опасность и среагировал быстро и четко.