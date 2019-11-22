Сообразительная дочь спасла мать, заказав по номеру экстренной службы пиццу

Звонок принял работник экстренной службы Тим Тенейк, который быстро осознал, что речь может идти о жизненно опасной ситуации, передает abcnews.go.com.

«Ты звонишь на номер экстренной слыжбы, чтобы заказать пиццу?» спросил Тенейк.

«Да, я делаю это,» сообщила девочка.

Тогда Тенейк ответил, что это неправильный номер для заказа пиццы.

«Вы меня не понимаете, я хочу заказать пиццу именно отсюда,» сказала девочка.

Тогда Тенейк понял, что с позвонившей что-то не так и он должен ей помочь.

Девочка подтвердила, что хочет заказать пиццу и мужчина ответил, что помощь скоро прибудет.

Полиция отправилась на место происшествия и обнаружила, что мужчина избивает женщину. Оказалось, что сожитель женщины явился домой в алкогольном опьянении и набросился на несчастную.

Потерпевшая. Фото иллюстративное ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Дочь хотела спасти свою мать, но не хотела, чтобы об этом узнал мужчина. Именно поэтому девочка притворилась, что заказывает пиццу, хотя на самом деле позвонила в службу спасения.

Полицейские задержали нападавшего и отвезли его в отрезвитель.

Тенейк поделился с журналистами, что ранее ему не приходилось сталкиваться с такими вызовами, это был первый. Он подчеркнул, что он и его коллеги обучены слышать звонящих и додумываться до того, что они имеют ввиду, однако не могут произнести вслух.

«Если насильнк слышит, о чем ты говоришь по телефону, то действительно безопаснее притвориться, что ты заказываешь пиццу.,» добавил работник службы спасения.