Тимати лично посетит свой магазин Black Star Wear на этой неделе в Таллинне

Вечером 24 ноября состоится большой сольный концерт Тимати в рамках европейского тура в ледовом холле Tondiraba. Перед концертом, в 18.00 Тимати посетит свой магазин Black Star Wear в торговом центре Ülemiste.
Вчера Тимати посетил свой магазин в Риге, где собралось более 1000 поклонников артиста, которые пришли посмотреть на своего кумира. Тимати оставил автограф на стене магазина и сказал благодарственную речь всем своим поклонникам, после чего направился на концерт в Arena Riga, собрав 4000 человек слушателей
Российский бренд модной молодежной одежды Black Star Wear был основан в 2010 году в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнером и другом Павлом Курьяновым (Пашу).
Магазин Black Star Wear недавно переехал в обновленный торговый центр Ülemiste. Площадь магазина – 125 квадратных метров, что делает его самым крупным магазином франшизы в Европе. Таллиннский магазин Black Star Wear сразу же после открытия неоднократно ставил рекорды продаж среди всех магазинов франчайзинговой сети.