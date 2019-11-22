Тимати лично посетит свой магазин Black Star Wear на этой неделе в Таллинне

Вчера Тимати посетил свой магазин в Риге, где собралось более 1000 поклонников артиста, которые пришли посмотреть на своего кумира. Тимати оставил автограф на стене магазина и сказал благодарственную речь всем своим поклонникам, после чего направился на концерт в Arena Riga, собрав 4000 человек слушателей