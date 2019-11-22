«Ты идеальна»: Полина Гагарина показала фигуру в блестящем комбинезоне

Певица Полина Гагарина показала наряд, в котором появилась на съемках передачи «Вечерний Ургант». Это серебристый, полностью облегающий комбинезон с глубоким декольте, пишет Экспресс газета.
Вас ждет жаркий вечер со мной,
- предупредила певица, продемонстрировавшая изящную фигуру.
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И добавила, что в передаче она спела новую песню – «Смотри», а ее костюм сразил всех наповал.
Подписчиков ее Instagram комбинезон точно поразил в самое сердце. «Богиня», «Ты идеальна», «Мало кому идут такие комбинезоны, но Гагариной идет», «Просто пожар!» - заявили фанаты.