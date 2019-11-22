Смотрите, эти продукты творят волшебство: еда для секса, красоты и настроения
Еда способна на многое. Она может поднять настроение, зарядить энергией и помочь в личной жизни. Включите в рацион эти продукты — и приятные перемены не заставят себя долго ждать, пишет «Домашний Очаг».
Для красоты
Авокадо
Овощ содержится большое количество жирных кислот, стимулирующих в организме выработку веществ, которые хорошо влияют на состояние волос и ногтей.
Помидоры
Кожица помидоров — лучшее оружие в борьбе с прыщами. В овоще есть ликопин, который снижает воспаление и способствует очищению пор.
Клубника
Клубника — богатый источник витамина С, а он необходим для образования коллагена. Именно этому белку мы должны сказать спасибо за упругость кожи. С возрастом количество коллагена в организме начинает снижаться, поэтому растительные источники витамина С должны быть на столе каждый день.
Персик
Этот фрукт — кладезь витамина А, который способствует производству новых клеток и помогает избавиться от отслуживших свой срок. От персиков кожа становится здоровой, упругой и нежной.
Черника
Включите в рацион чернику, чтобы пополнить запасы витамина Е. Именно он помогает нашей коже оставаться молодой и красивой, усиливая ее естественный защитный барьер.
Грибы
Грибы полезны не меньше овощей и фруктов. Они содержат селен, который помогает сохранить эластичность кожи и препятствует губительному действию свободных радикалов.
Для настроения
Морковь
Морковь — один из главных источников бета-каротина, который помогает бороться со стрессом и поднимает настроение. Вместо антидепрессантов ешьте пару морковок на завтрак — витамин А лучше усваивается в утреннее время.
Шпинат
Шпинат содержит магний — один из главных помощников нервной системы. Этот элемент сделает вас спокойнее и заставит забыть о головной боли.
Чеснок
Этот овощ обладает мощным антибактериальным эффектом, а еще нормализует давление и улучшает настроение. Чтобы забыть о стрессе, достаточно съедать один зубчик в день.
Миндаль
Включите миндаль, богатый витаминами Е и В, в свой ежедневный рацион. Орехи помогут справиться с тревогой и забыть о стрессах.
Апельсины
Еще один ключевой растительный источник витамина С, который регулирует выработку кортизола — «гормона стресса», заставляющего нас нервничать.
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