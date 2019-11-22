Смотрите, эти продукты творят волшебство: еда для секса, красоты и настроения

Для красоты

Авокадо

Овощ содержится большое количество жирных кислот, стимулирующих в организме выработку веществ, которые хорошо влияют на состояние волос и ногтей.

Помидоры

Кожица помидоров — лучшее оружие в борьбе с прыщами. В овоще есть ликопин, который снижает воспаление и способствует очищению пор.

Клубника

Клубника — богатый источник витамина С, а он необходим для образования коллагена. Именно этому белку мы должны сказать спасибо за упругость кожи. С возрастом количество коллагена в организме начинает снижаться, поэтому растительные источники витамина С должны быть на столе каждый день.

Персик

Этот фрукт — кладезь витамина А, который способствует производству новых клеток и помогает избавиться от отслуживших свой срок. От персиков кожа становится здоровой, упругой и нежной.

Черника

Включите в рацион чернику, чтобы пополнить запасы витамина Е. Именно он помогает нашей коже оставаться молодой и красивой, усиливая ее естественный защитный барьер.

Грибы

Грибы полезны не меньше овощей и фруктов. Они содержат селен, который помогает сохранить эластичность кожи и препятствует губительному действию свободных радикалов.

Для настроения

Морковь

Морковь — один из главных источников бета-каротина, который помогает бороться со стрессом и поднимает настроение. Вместо антидепрессантов ешьте пару морковок на завтрак — витамин А лучше усваивается в утреннее время.

Шпинат

Шпинат содержит магний — один из главных помощников нервной системы. Этот элемент сделает вас спокойнее и заставит забыть о головной боли.

Чеснок

Этот овощ обладает мощным антибактериальным эффектом, а еще нормализует давление и улучшает настроение. Чтобы забыть о стрессе, достаточно съедать один зубчик в день.

Миндаль

Включите миндаль, богатый витаминами Е и В, в свой ежедневный рацион. Орехи помогут справиться с тревогой и забыть о стрессах.

Апельсины

Еще один ключевой растительный источник витамина С, который регулирует выработку кортизола — «гормона стресса», заставляющего нас нервничать.