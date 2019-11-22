Четыре буквы в имени человека, влияющие на судьбу и отпугивающие от него удачу

Вместе с тем, согласно эзотерическим исследованиям, удалось узнать поразительную закономерность: буква оказывает существенное влияние на черты характера и жизненную удачу человека.

По словам специалистов, путем тщательного анализа всех букв алфавита были обнаружены четыре самые злосчастные буквы, которые кардинальным образом могут изменить карму человека. Это – «Е», «З», «Й» и «Н». Ученый объяснил, чем они могут навредить и как смягчить их негативное влияние.

Буква «Е»

Эта литера указывает на лидерские качества человека, что позволяет ему самовыражаться, но есть у нее и плохие стороны воздействия на судьбу человека.

Если в имени присутствует буква «е», такой человек в буквальном смысле притягивает к себе конфликтные ситуации. Особенно опасно, когда она стоит в начале имени, тогда у человека присутствуют постоянные призывы к переменам, не приносящие ничего хорошего.

Чтобы уменьшить негатив, нужно особое внимание обращать на принятие решений – они должны быть хорошо обдуманными и взвешенными.

Буква «З»

Негатив к этой букве приклеился еще в древности, ее считали опасной, связывая со слабостью и с внутренним злом человека.

Вера в то, что с человеком с такой литерой в имени связываться опасно, вызывала к нему страх, поэтому его старались обходить стороной. Кроме этого, она как магнит притягивает разные неприятности и неудачу.

Плохая энергетика этой буквы сойдет на нет, если стараться обращать внимание на свои плохие качества, особенно не жадничать и не злиться по пустякам.

Буква "Й"

Эта буква - воплощение страха и сомнения.

Человек с такой литерой в имени редко чего-то добивается в жизни, его пугает все новое, и удача отворачивается. Кроме этого, для него характерны проблемы с личной жизнью из-за боязни остаться брошенным. Поэтому большая часть из них не заводит семьи и живет в гордом одиночестве.

И только удачные попытки перебороть страх помогут кардинально изменить судьбу.

Буква «Н»

Литера сомнения, что особенно сильно влияет на принятие судьбоносных решений из-за неуверенности в правильности выбора.

Однако люди с такой буквой обладают недюжинными талантами, но, чтобы материализовать их, потребуется правильный расчет сил и твердость характера, тогда успех не заставит себя ждать.