Четыре буквы в имени человека, влияющие на судьбу и отпугивающие от него удачу

Всем известно, что имя способно влиять на судьбу человека, ведь неслучайно перед выпиской из роддома мать и отец особое внимание обращают на его значение. Однако, как стало известно корреспондентам ИА «Экспресс-Новости» от известного антропонимика, еще большую роль играет каждая буква в имени человека.
Вместе с тем, согласно эзотерическим исследованиям, удалось узнать поразительную закономерность: буква оказывает существенное влияние на черты характера и жизненную удачу человека.
По словам специалистов, путем тщательного анализа всех букв алфавита были обнаружены четыре самые злосчастные буквы, которые кардинальным образом могут изменить карму человека. Это – «Е», «З», «Й» и «Н». Ученый объяснил, чем они могут навредить и как смягчить их негативное влияние.
Буква «Е»
Эта литера указывает на лидерские качества человека, что позволяет ему самовыражаться, но есть у нее и плохие стороны воздействия на судьбу человека.
Если в имени присутствует буква «е», такой человек в буквальном смысле притягивает к себе конфликтные ситуации. Особенно опасно, когда она стоит в начале имени, тогда у человека присутствуют постоянные призывы к переменам, не приносящие ничего хорошего.
Чтобы уменьшить негатив, нужно особое внимание обращать на принятие решений – они должны быть хорошо обдуманными и взвешенными.
Буква «З»
Негатив к этой букве приклеился еще в древности, ее считали опасной, связывая со слабостью и с внутренним злом человека.
Вера в то, что с человеком с такой литерой в имени связываться опасно, вызывала к нему страх, поэтому его старались обходить стороной. Кроме этого, она как магнит притягивает разные неприятности и неудачу.
Плохая энергетика этой буквы сойдет на нет, если стараться обращать внимание на свои плохие качества, особенно не жадничать и не злиться по пустякам.
Буква "Й"
Эта буква - воплощение страха и сомнения.
Человек с такой литерой в имени редко чего-то добивается в жизни, его пугает все новое, и удача отворачивается. Кроме этого, для него характерны проблемы с личной жизнью из-за боязни остаться брошенным. Поэтому большая часть из них не заводит семьи и живет в гордом одиночестве.
И только удачные попытки перебороть страх помогут кардинально изменить судьбу.
Буква «Н»
Литера сомнения, что особенно сильно влияет на принятие судьбоносных решений из-за неуверенности в правильности выбора.
Однако люди с такой буквой обладают недюжинными талантами, но, чтобы материализовать их, потребуется правильный расчет сил и твердость характера, тогда успех не заставит себя ждать.
Напомним, что человек - сам кузнец своего счастья, главное - вера в себя, и тогда никакие буквы в имени не помешают.