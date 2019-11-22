Шокирующие кадры: жительница Эстонии поила крошечную собачку алкоголем и снимала это на видео

В какой-то момент девушка спрашивает уже на русском языке: «Ты алкаш?» и заливается смехом. Судя по следующим видео, даже такой небольшой дозы алкоголя оказалось достаточно, чтобы пес перестал твердо стоять на лапах. Девушку, снимающую видео, в то же время, это забавляет.

Видеороликами поделилась член правления MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Валнер, по чьей оценке, ни один человек, имеющий сердце, не станет смеяться над животным в таком состоянии.

К обсуждению также подключились члены Эстонского общества защиты животных (ELS). Они же выяснили у полиции, можно ли начать проверку, основываясь на опубликованных видеороликах. Однако, как выяснилось, одни только ролики не могут доказать, что собаку действительно опоили алкоголем и это нанесло вред ее здоровью.

Защитники прав животных напомнили тем, кто по каким-то причинам не понимает этого сам, что алкоголь для животных — это отрава. Крошечные собачки могут умереть даже от крайне незначительной дозы: