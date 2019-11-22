Наша жизнь уже не будет прежней: семь лайфхаков для приготовления яиц

1. Готовьте не самые свежие яйца

Если сварить яйца «только из-под курицы», очистить их будет очень сложно. Чем дольше они лежат в холодильнике (в пределах срока годности, конечно), тем проще отделить их от скорлупы после варки.

Чтобы оценить свежесть яиц, обращайте внимание на дату фасовки — это не стопроцентный, но наиболее точный способ определить возраст продукта.

2. Берите яйца из холодильника

Даже если стоишь у плиты с секундомером, не всегда удаётся получить после трех минут варки яйца всмятку, а после пяти — в мешочек. Многое зависит от изначальной температуры продукта. Берите яйца сразу из холодильника, так больше шансов получить нужный результат.

3. Устройте яйцам ледяную ванну

Залейте только что сваренные яйца ледяной водой, и очистить их будет очень просто: они практически сами будут выпрыгивать из скорлупы.

4. Используйте банку с водой

Наполните небольшую банку водой на треть, положите в нее яйцо, закройте и потрясите. Затем снимите крышку и вылейте содержимое в миску: скорлупа выльется вместе с водой, и вам достанется очищенное яйцо.

5. Покатайте яйцо по столу

Если разбить вареное яйцо, а затем, слегка нажимая ладонью, покатать его по столешнице, скорлупа легко отойдет.

6. Убавьте огонь

Чтобы яичница или омлет не стали жесткими и не подгорели, не раскаляйте сковороду до максимальных значений. На небольшом огне белок получится белоснежным, желток — ярким, а само блюдо — нежным и мягким. Впрочем, если вы любите коричневую хрустящую корочку на омлете, включайте плиту на полную мощность.

7. Выбирайте антипригарное покрытие