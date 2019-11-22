Наша жизнь уже не будет прежней: семь лайфхаков для приготовления яиц

О некоторых хитрых приемах, благодаря которым готовить яйца станет еще проще, быстрее и приятнее, рассказывает zen.yandex.ru.
1. Готовьте не самые свежие яйца
Если сварить яйца «только из-под курицы», очистить их будет очень сложно. Чем дольше они лежат в холодильнике (в пределах срока годности, конечно), тем проще отделить их от скорлупы после варки.
Чтобы оценить свежесть яиц, обращайте внимание на дату фасовки — это не стопроцентный, но наиболее точный способ определить возраст продукта.
2. Берите яйца из холодильника
Даже если стоишь у плиты с секундомером, не всегда удаётся получить после трех минут варки яйца всмятку, а после пяти — в мешочек. Многое зависит от изначальной температуры продукта. Берите яйца сразу из холодильника, так больше шансов получить нужный результат.
3. Устройте яйцам ледяную ванну
Залейте только что сваренные яйца ледяной водой, и очистить их будет очень просто: они практически сами будут выпрыгивать из скорлупы.
4. Используйте банку с водой
Наполните небольшую банку водой на треть, положите в нее яйцо, закройте и потрясите. Затем снимите крышку и вылейте содержимое в миску: скорлупа выльется вместе с водой, и вам достанется очищенное яйцо.
5. Покатайте яйцо по столу
Если разбить вареное яйцо, а затем, слегка нажимая ладонью, покатать его по столешнице, скорлупа легко отойдет.
6. Убавьте огонь
Чтобы яичница или омлет не стали жесткими и не подгорели, не раскаляйте сковороду до максимальных значений. На небольшом огне белок получится белоснежным, желток — ярким, а само блюдо — нежным и мягким. Впрочем, если вы любите коричневую хрустящую корочку на омлете, включайте плиту на полную мощность.
7. Выбирайте антипригарное покрытие
Сковорода с антипригарным покрытием пригодится для множества блюд, но особенно хорошо она подойдет для жарки яиц. Блюдо не пристанет ко дну даже без масла, и яичницу-болтунью можно будет переложить на тарелку идеально круглой, а глазунья не будет расстраивать внезапно прорвавшимся желтком.