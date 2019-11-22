Без фанеры: как звучат голоса Бузовой, Нюши и других звезд без обработки

В некоторых странах существует закон, запрещающий пение под фонограмму. Если бы его ввели в России, то россиянен лишились бы большей части любимых артистов. Кто из звезд иногда не попадает в ноты? Узнаешь в материале Cosmo.
Егор Крид
Этого красавчика нельзя назвать безголосым, ведь когда-то он самостоятельно поступил в Гнесинку. Возможно, если бы Егор не бросил учебу через год, его вокал был бы лучше. Однако Крид крайне часто упоминает, что вовсе не претендует на звание лучшего из лучших в своем деле. Он просто занимается тем, что приносит ему удовольствие.
Певец признает, что временами сильно фальшивит на сцене, но призывает поклонников не судить строго. Певец считает, что точная передача эмоций во время выступления намного важнее качества исполнения.
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