Без фанеры: как звучат голоса Бузовой, Нюши и других звезд без обработки

Этого красавчика нельзя назвать безголосым, ведь когда-то он самостоятельно поступил в Гнесинку. Возможно, если бы Егор не бросил учебу через год, его вокал был бы лучше. Однако Крид крайне часто упоминает, что вовсе не претендует на звание лучшего из лучших в своем деле. Он просто занимается тем, что приносит ему удовольствие.